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Золото дорожает на ослаблении доллара 

Прайм 2 часа назад
Золото дорожает на фоне снижения доллара
Фото: РИА Новости
Стоимость золота растет в среду вечером на фоне снижения курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.17 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,4%, или на 7,25 доллара, до 1877,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,8%, до 25,74 доллара за унцию.
Поддержку стоимости золота оказывает ослабление курса доллара, так как в таком случае драгметалл становится дешевле для держателей иностранной валюты.
Инвесторы оценивают новости о пакете поддержки экономики США. Ранее президент страны Дональд Трамп отказался подписать принятый накануне конгрессом пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов, потребовав его пересмотра. Позднее Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, заявила, что демократы готовы обсудить предложение президента об увеличении прямых выплат налогоплательщикам.
"Даже если Дональд Трамп откажется подписать законопроект, многие ожидают, что Байден добьется его принятия, поэтому мы не видим никаких негативных последствий для золота на данный момент", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Natixis Бернара Дада (Bernard Dahdah).
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Reuters
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