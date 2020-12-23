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Рубль усилил рост вечером вслед за стоимостью нефти 

Прайм 4 часа назад
Рубль усилил рост вечером вслед за нефтью
Фото: РИА Новости
Рубль усилил вечером коррекцию вверх после трех торговых сессий падения относительно доллара и евро.
Поддержка пришла от растущего рынка нефти и укрепления "развивающихся" валют.
Курс доллара расчетами "завтра" на 20.56 мск падал на 97 копеек, до 74,95 рубля, курс евро — на 92 копейки, до 91,31 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТ ПАДЕНИЕ

Российская валюта в середине недели отскакивает вверх после трех торговых сессий падения, корректируя курсовые уровни против основных резервных валют.
Так, доллар за предыдущие три сессии укрепился на 3,1 рубля, а евро — почти на 3 рубля, и игрокам есть какую прибыль фиксировать, продавая валюту.
Позитивный для рубля фон создало общее повышение аппетита к риску. Инвесторы с оптимизмом восприняли новости о том, что Великобритания и Евросоюз близки к достижению договоренностей по торговой сделке.
"Развивающиеся" валюты на таком фоне выросли против доллара, увлекая за собой и рубль.
Ослабление доллара на форексе традиционно поддерживает спрос на сырье, в том числе и на "черное золото". Так, стоимость фьючерсов на сорт марки Brent растет на 2,2%, до 51,2 доллара за баррель.
Наконец, приближение пика налогового периода в РФ (25 числа) усиливает продажи валюты российскими экспортерами для формирования рублевой ликвидности, необходимой для обязательных перечислений в бюджет.
В итоге доллар и евро падают к рублю на 1,1-1,4%. Рублевая цена нефти колеблется около 3,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль под вечер перешел к активному росту, американская валюта теряла более 1 рубля, и текущие значения выглядят более равновесными, чем уровни вторника, полагает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". В течение четверга и пятницы стоит ожидать консолидации курса доллара в диапазоне 74,5-75 рубля, евро — в коридоре 91-91,5 рубля, оценил он.
Если рублевые "быки" смогут закончить год ниже 75 рублей за доллар, это будет хорошим знаком для рубля в начале нового 2021 года, рассуждает Антон Затолокин из ИК "Открытие брокер".
"Диапазон 91-92 рубля за евро является наиболее вероятным для завершения текущего года", — оценил он.
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Комментарии
Рынки , Антон Затолокин , Валерий Емельянов , ЕС , Московская биржа
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