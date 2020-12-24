Акции Alibaba упали на 8% и-за антимонопольного расследования

Акции китайского гиганта интернет-торговли Alibaba Group упали в Гонконге более чем на 8% на фоне антимонопольного расследования, передает ТАСС

Управление по контролю за рынком КНР приступило к проведению расследования в отношении Alibaba в связи с подозрением в нарушении антимонопольного законодательства. Компания, в частности, требует от деловых партнеров избегать контактов с конкурентами Alibaba Group.

Сообщается, что основанием стала некая жалоба.

Ранее основатель компании Alibaba Джек Ма раскритиковал финансовых регуляторов КНР и выступил против курса властей в отношении технологических компаний.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщило , что правительство Китая посоветовало миллиардеру не покидать территорию страны после отмены буквально в последний момент IPO его финансовой компании Ant Group. При этом речь не идет о личном крахе Ма: публичный «выговор» ему со стороны властей — это предупреждение для всех, что Пекин устал от «непомерной власти технологических магнатов», говорят собеседники агентства.