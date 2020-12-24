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Акции Alibaba упали в связи с антимонопольным расследованием 

BFM.RU и ещё 6 50 минут назад
Акции Alibaba упали на 8% и-за антимонопольного расследования
Фото: Reuters
Акции китайского гиганта интернет-торговли Alibaba Group упали в Гонконге более чем на 8% на фоне антимонопольного расследования, передает ТАСС.
Управление по контролю за рынком КНР приступило к проведению расследования в отношении Alibaba в связи с подозрением в нарушении антимонопольного законодательства. Компания, в частности, требует от деловых партнеров избегать контактов с конкурентами Alibaba Group.
Сообщается, что основанием стала некая жалоба.
Ранее основатель компании Alibaba Джек Ма раскритиковал финансовых регуляторов КНР и выступил против курса властей в отношении технологических компаний.
Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что правительство Китая посоветовало миллиардеру не покидать территорию страны после отмены буквально в последний момент IPO его финансовой компании Ant Group. При этом речь не идет о личном крахе Ма: публичный «выговор» ему со стороны властей — это предупреждение для всех, что Пекин устал от «непомерной власти технологических магнатов», говорят собеседники агентства.
The Wall Street Journal ранее выяснила, что Джек Ма предложил китайским властям и регуляторам любой из активов финтехгиганта Ant Group. Однако это не спасло IPO от запрета.
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Комментарии
Рынки , Компании , Джек Ма , Alibaba , Bloomberg , ИТАР-ТАСС , Wall Street Journal
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