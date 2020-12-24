Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.29
91.94
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
72.90
89.18
Индексы и котировки Brent
51.33
–0.29 Золото
1876.54
–0.04 РТС
1351.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2205
+0.0125
09.12
1.2080
21.12
13.12
29.11

Биржи Азии в основном растут на оптимизме по Brexit 

Прайм 2 часа назад
Биржи Азии растут на оптимизме по Brexit
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг поднимаются, кроме индексов Китая, оптимизм вокруг переговоров Великобритании и ЕС по торговле после завершения переходного периода поддерживает склонность трейдеров к риску, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,21% — до 3375,21 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,64%, до 2266,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,16%, до 26386,56 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,24%, до 2794,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 6664,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,41%, до 26633,82 пункта.

"Склонность к риску и слабый доллар доминируют на рынках из-за оптимизма по вакцине, фискальной поддержке в США и Великобритании, и по Brexit, причем есть надежда, что соглашение может быть достигнуто до Рождества", — цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.

Между Великобританией и ЕС продолжаются переговоры по торговле после завершения переходного периода, который истекает через неделю. Как отметили источники, переговоры уже находятся в завершающей стадии. По данным агентства Рейтер, Великобритания за последние два дня пошла на значительные уступки в переговорах по торговой сделке с ЕС, при этом близость завершения переговоров позитивно отражается на настроениях трейдеров.
Вместе с этим акции Alibaba в Гонконге дешевеют на 8%. Ранее главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка начало антимонопольное расследование в отношении компании.
В четверг и пятницу ожидается сниженный объем торгов в связи с празднованием Рождества по Григорианскому календарю. В четверг многие рынки будут работать меньше обычного, а в пятницу торги в Европе и США, а также частично в Азии, проходить не будут.
Видео дня. Вклад интернет-отрасли в экономику России превысит 5 трлн рублей
Прайм: последние новости
Власти Китая начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba Власти Китая начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba Цены на нефть стабилизировались перед статистикой по запасам в США Цены на нефть стабилизировались перед статистикой по запасам в США Банк России выразил сомнение в надежности доллара как средства сбережения Банк России выразил сомнение в надежности доллара как средства сбережения
Комментарии
Рынки , ЕС , Alibaba , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки