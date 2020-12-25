Курс доллара упал до 73,68 рубля на открытии торгов

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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
и
ещё 28
4 часа назад
Фото:
РИА Новости
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На открытии торгов в пятницу, 25 декабря, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 21 копейку — до 73,68 рубля.
Курс евро снизился на 22 копейки и составил 89,88 рубля.
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