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Когда подорожает рубль 

Павел Тиунов 1 час назад
Эксперт назвал условия подорожания рубля в 2021 году
Фото: ТАСС
Экономист Артем Тузов в комментарии агентству «Прайм» рассказал, какие факторы влияют на укрепление российской национальной валюты. По его словам, курс рубля, как и прежде, по большей части зависит от нефтяных котировок.
Тузов подчеркнул, что именно цена на нефть в начале 2020 года позволила российской валюте укрепиться до уровня 61-63 рубля за доллар. Тогда «черное золото» марки Brent стоило порядка 64-66 долларов за баррель. Вслед за ним дорожала и нефть отечественного производства, отметил эксперт.
Текущий год ознаменовался сильнейшими потрясениями для рынка, добавил он. Сначала котировки обрушила нефтяная война между Саудовской Аравией и Россией, затем удар по отрасли нанесла пандемия коронавируса. Сегодня, подчеркнул Тузов, сфера нефтедобычи еще не оправилась от последствий значимых мировых событий: в частности, на стоимость энергоносителей влияет мутация коронавируса.

«Государствам нужно научится бороться с пандемией, чтобы поскорее запустить предприятия, которым необходимо топливо», — отметил экономист.

Он спрогнозировал рост спроса на нефть в 2021 году, которого, однако, не будет достаточно для восстановления докризисных показателей. А значит курс российской валюты скорее всего еще долго не вернется к отметке в 65 рублей за доллар, резюмировал Тузов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики связали текущее падение рубля со снижением цены на нефть (на 2,5%), а также с удешевлением акций большинства российских нефтяных компаний и ценных бумаг Сбербанка. Главный эксперт компании «Алор Брокер» Алексей Антонов предположил, что это признак фиксации прибыли нерезидентами по российским акциям. По его мнению, в настоящее время нет никакой гарантии, что стоимость барреля нефти не опустится ниже 50 долларов. Очередное удешевление «черного золота», по его словам, «потащит за собой» и Индекс Мосбиржи, и рубль. До конца недели, добавил аналитик, американский доллар может подорожать до 76 рублей.
Видео дня. Вклад интернет-отрасли в экономику России превысит 5 трлн рублей
Комментарии
Рынки , Алексей Антонов , Сбербанк России
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