Эксперт назвал условия подорожания рубля в 2021 году

Экономист Артем Тузов в комментарии агентству «Прайм» рассказал , какие факторы влияют на укрепление российской национальной валюты. По его словам, курс рубля, как и прежде, по большей части зависит от нефтяных котировок.

Тузов подчеркнул, что именно цена на нефть в начале 2020 года позволила российской валюте укрепиться до уровня 61-63 рубля за доллар. Тогда «черное золото» марки Brent стоило порядка 64-66 долларов за баррель. Вслед за ним дорожала и нефть отечественного производства, отметил эксперт.

Текущий год ознаменовался сильнейшими потрясениями для рынка, добавил он. Сначала котировки обрушила нефтяная война между Саудовской Аравией и Россией, затем удар по отрасли нанесла пандемия коронавируса. Сегодня, подчеркнул Тузов, сфера нефтедобычи еще не оправилась от последствий значимых мировых событий: в частности, на стоимость энергоносителей влияет мутация коронавируса.

«Государствам нужно научится бороться с пандемией, чтобы поскорее запустить предприятия, которым необходимо топливо», — отметил экономист.

Он спрогнозировал рост спроса на нефть в 2021 году, которого, однако, не будет достаточно для восстановления докризисных показателей. А значит курс российской валюты скорее всего еще долго не вернется к отметке в 65 рублей за доллар, резюмировал Тузов.