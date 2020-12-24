Мосбиржа отменила торги акциями компаний США 25 декабря

Московская биржа , завтра, 25 декабря, не будет проводить торги акциями американских компаний в режиме основных торгов в связи с закрытием в этот день фондовых бирж в США из-за празднования Рождества, следует из сообщения на сайте торговой площадки.

"Московская биржа не будет проводить 25 декабря 2020 года торги акциями американских компаний в режиме основных торгов в связи с празднованием Католического Рождества", — говорится в сообщении.

В соответствии с условиями проведения операций на Московской бирже, если торговый день там совпадает с нерабочим и неторговым днём в США, операции с американскими акциями в основном режиме не проводятся.

Также уточняется, что расчеты по ранее заключенным сделкам с американскими ценными бумагами, а также заключение сделок в переговорном режиме (РПС), РПС с центральным контрагентом (ЦК) и РЕПО с ЦК будут осуществляться в обычном режиме. Расчеты же по сделкам РЕПО с ЦК в долларах проводиться не будут, так как 25 декабря — нерасчетный день по таким сделкам.