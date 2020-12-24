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Российский рынок акций завершил неделю в плюсе 

Прайм и ещё 1 24 декабря 2020
Российский рынок акций завершил неделю в плюсе
Фото: РИА Новости
Российский рынок акций прибавил по индексу Мосбиржи в пределах 0,3% на фоне небольшого ослабления рубля и позитивного зарубежного фона, сохранившегося со вчера, при этом оставшись в минусе по итогам всей последней полной недели года, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии пятницы вырос на 0,29%, до 3246,35 пункта, а долларовый индекс РТС почти не изменился — 1378,36 пункта.
По итогам недели индекс Мосбиржи опустился на 0,8%.
Курс доллара расчетами "завтра" к 20.25 мск растёт на 27 копеек, до 74,17 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 90,59 рублей.

"В пятницу отечественные фондовые индексы закрылись в "зеленой зоне". Днем ранее, в Рождественский сочельник, котировки нефти, а также ключевые американские и большинство европейских индексов закрылись в плюсе, что обеспечило поддержку российскому рынку", — отмечает Алексей Коренев из "Финама".

При этом в целом российский рынок акций ввиду отсутствия внешних ориентиров и предпраздничного замедления активности демонстрировал боковую низковолатильную динамику, также замечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Лидером торгов стали акции "Северстали" (+2,62%). Сегодня компания перевела в режим горячих испытаний доменную печь №3 в городе Череповце, строительство которой было начато в октябре 2018 года. По словам генерального директора "Северстали" Александра Шевелева, ДП-3 является для компании крупнейшим проектом десятилетия. Объем выпуска чугуна на новой печи после запуска составит около 3 миллионов тонн в год", — отмечает Коренев.
Акции другой металлургической компании, ММК, подорожали практически так же бодро, на 2,59%. Это произошло после объявления о прогнозируемом росте продаж на 15% в следующем году, также отмечает аналитик. Кроме того, акции компании прибавили в цене в ожидании подтверждения о выплате дивидендов за первые три квартала по результатам проводимого сегодня вечером собрания акционеров, добавляет он. Дивидендная доходность акций при рекомендованной советом директоров выплате 2,39 рубля на акцию составит 4,24%, напоминает эксперт.
Также в лидерах роста сегодня среди тех, кто смог подрасти более чем на 2%, — бумаги "Башнефти" (префы подорожали на 2,13%, обыкновенные акции — на 2,68%), депозитарные расписки компании "О'Кей" (2,39%) и депозитарные расписки Mail.Ru (2,13%).
С другой стороны, в лидерах падения — акции "Детского мира" (-2,57%), ОВК (-2,14%), префы "Мечела" (-1,58%), акции "Мостотреста" (-1,38%) и Petropavlovsk (-1,25%).
Акции "Детского мира" потеряли на фоне сокращения доли инвестиционного банка Goldman Sachs в компании с 8,32% до 4,78%, о чем ритейлер сообщил вечером в четверг, замечает Коренев. Кроме того, на динамику акций оказал влияние "дивидендный гэп", поскольку вчера они последний день торговались с дивидендами, добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

"В выходные появится свежая статистика по объему прибыли в промышленности Китая, в понедельник также отметим блок японских статданных", — указывает Бахтин.

В целом же в последние дни года сложно ожидать серьёзных движений индексов, следует из ожиданий экспертов.
Равновесный уровень для понедельника лежит в диапазоне 3220-3260 пунктов по индексу Мосбиржи, сейчас рынок в середине этого коридора, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"В начале недели мы прогнозируем сохранение низкоамплитудных движений рынка вокруг текущих значений. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на понедельник — 3230-3260 пунктов", — заключает Бахтин.

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Комментарии
Рынки , Александр Бахтин , Алексей Коренев , Валерий Емельянов , Башнефть , О'Кей , Мостотрест , Детский мир , Мечел , Mail.ru Group
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