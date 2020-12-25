Новак считает оптимальной цену нефти в $45-55 за баррель

Диапазон цены нефти от 45 до 55 долларов в кабмине считают оптимальным для текущей рыночной ситуации. Об этом заявил заместитель председателя Правительства Александр Новак, передает ТАСС.
«Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в $45-55 за баррель — это самый оптимальный, иначе мы никогда не восстановим добычу, восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне», — сказал он.
Ранее Новак также сообщал, что добыча нефти в России в 2020 году снизится на 8,4 процента по сравнению с предыдущим годом, а газа — на пять процентов.
В мае стартовала новая сделка ОПЕК+ с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. В августе альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона. В свою очередь, в январе 2021 года добыча ОПЕК+ вырастет еще на 500 тысяч баррелей в сутки, а общее сокращение составит 7,2 миллиона.
Москва и Эр-Рияд привержены соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в целях достижения баланса. Как сказал Новак, страны продолжат мониторить ситуацию на рынке нефти и будут вносить предложения для ее стабилизации.