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В кабмине назвали оптимальную для России цену на нефть 

Парламентская газета и ещё 5 32 минуты назад
Новак считает оптимальной цену нефти в $45-55 за баррель
Фото: ТАСС
Диапазон цены нефти от 45 до 55 долларов в кабмине считают оптимальным для текущей рыночной ситуации. Об этом заявил заместитель председателя Правительства Александр Новак, передает ТАСС.

«Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в $45-55 за баррель — это самый оптимальный, иначе мы никогда не восстановим добычу, восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне», — сказал он.

Ранее Новак также сообщал, что добыча нефти в России в 2020 году снизится на 8,4 процента по сравнению с предыдущим годом, а газа — на пять процентов.
В мае стартовала новая сделка ОПЕК+ с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. В августе альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона. В свою очередь, в январе 2021 года добыча ОПЕК+ вырастет еще на 500 тысяч баррелей в сутки, а общее сокращение составит 7,2 миллиона.
Москва и Эр-Рияд привержены соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в целях достижения баланса. Как сказал Новак, страны продолжат мониторить ситуацию на рынке нефти и будут вносить предложения для ее стабилизации.
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Комментарии
Рынки , Александр Новак , ИТАР-ТАСС
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