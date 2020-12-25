Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.44
90.80
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.71
89.83
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0038
10.12
1.2143
21.12
13.12
29.11

Фондовые рынки Китая и Японии в основном растут следом за Уолл-стрит 

Прайм 2 часа назад
Фондовые рынки Китая и Японии растут следом за Уолл-стрит
Фото: globallookpress.com
Фондовые индексы материкового Китая и Японии в пятницу преимущественно растут следом за ростом на американских рынках накануне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,78% — до 3389,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,72%, до 2271,7 пункта, японский Nikkei 225 — снижался на символические 0,03%, до 26660,44 пункта.
Рынки Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи с празднованием католического Рождества. По итогам торгов четверга гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,16%, до 26386,56 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,7%, до 2806,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 6664,8 пункта.
В пятницу объем торгов на рыках снижен в связи с празднованиями католического Рождества. Настроения инвесторов поддерживаются оптимизмом на американских рынках. В четверг индексы США закрылись ростом на 0,2-0,3%.
Небольшое давление на японский рынок, как отмечают аналитики, опрошенные агентством Рейтер, вызвали опасения по поводу роста числа новых случаев коронавируса и его влияния на экономическую активность в преддверии конца года и новогодних праздников.

"Японские акции поддерживаются ралли в США, но торговля, по-видимому, ограничивается скромной охотой за сделками в связи с уменьшением числа участников рынка", — сказал агентству Франс Пресс стратег Okasan Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).

Несмотря на опасения вокруг COVID, рынки оценили и макростатистику. Безработица в Японии в ноябре неожиданно снизилась до 2,9% с 3,1%. Аналитики же ожидали сохранения показателя.
Видео дня. В России резко подорожала икра
Прайм: последние новости
Банк России отозвал лицензию у "Платежного Стандарта" Банк России отозвал лицензию у "Платежного Стандарта" Курс фунта к доллару растет Курс фунта к доллару растет Рубль быстро укрепляется, игнорируя снижение нефти и санкционные угрозы Рубль быстро укрепляется, игнорируя снижение нефти и санкционные угрозы
Комментарии
Рынки , France-Presse , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение