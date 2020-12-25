Курс самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — поднимался выше отметки в $2 миллиона на бирже Livecoin.

Как пишет РБК со ссылкой на представителя биржи, произошедшее является "тщательно спланированной атакой".

Он попросил клиентов Livecoin прекратить использование сервиса. В том числе — остановить внесение депозитов и торговлю.

Отмечается, что 24 декабря, в четверг, стоимость криптомонет на Livecoin вырастала в десятки и более раз. В частности, курс Ethereum достиг отметки в $15 тысяч (среднерыночное значение — $600).

Монета XRP поднималась с $0,30 до $17.

Эти скачки были зафиксированы сразу после того, как Livecoin без предупреждения закрыла возможность вывода средств.

Позднее на главной странице сайта появилось сообщение:

Уважаемые клиенты. Просим вас немедленно остановить использование нашего сервиса, во всех смыслах: не вводите средства на свои адреса, не торгуйте, не используйте API. На нас была проведена тщательно спланированная атака, которая готовилась, как мы предполагаем, в течение последних месяцев. Нами был полностью утерян контроль над серверами, бэкэндом и нодами. Вследствие чего мы не имели возможности остановить работу нашего сервиса. Наши каналы связи с клиентами через социальные медиа так же были скомпрометированы, заявляла биржа.

Представитель площадки особо отметил, что Livecoin смогла восстановить частичный контроль над фронтэндом и получить возможность разместить это объявление. Команда добавила, что "ведет борьбу" за сервера круглосуточно, как и за домен и средства пользователей.