Россиянам назвали сроки для выгодной продажи валюты

Массовая покупка валюты в период нестабильности для защиты своих сбережений — обычная практика россиян. Продажа валюты — дело более сложное: важно выбрать время правильно, чтобы получить максимальный доход, рассказал агентству " Прайм " исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов

На валютных рынках сменяют друг друга два процесса — укрепление и ослабление национальной валюты, затем ее спад. Поэтому с целью получения максимальной выгоды покупать доллары стоит в момент их спада к рублю . Применительно к текущим курсам это стоимость ниже 80 рублей за доллар . Продавать доллары, напротив, следует на пике роста, когда цена поднимается выше 80 рублей, советует он.

"Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идет в рост — например, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям", — добавляет Тузов.

Хотя ожидать возвращения российской валюты к прежним отметкам не приходится, периоды ее укрепления все же будут. Тогда стоит покупать доллары и евро, а в периоды ослабления рубля продавать их. Долгосрочные инвестиции имеет смысл делать в валюте — больше гарантий, что она не обесценится за несколько лет, заключил финансист.