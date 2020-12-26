ЦБ определил ограничения для неопытных инвесторов

Банк России подготовил законопроект, который запрещает продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам до конца 2022 года, а также даёт право регулятору ограничить продажи финансовых продуктов даже квалифицированным инвесторам, если клиенту не была предоставлена полная и достоверная информация об инструменте или доход по инструменту будет меньше чем 2/3 ключевой ставки.

С текстом законопроекта ознакомился "Интерфакс". Ранее о его подготовке сообщала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина . Подлинность документа агентству в субботу подтвердили два участника финансового рынка. "Интерфакс" направил запрос в Банк России.

Так, ЦБ РФ предлагает, что до конца 2022 года неквалифицированные инвесторы смогут покупать только простые инструменты:

— российские акции, которые включены в котировальные списки бирж;

— государственные облигации РФ и бонды российских компаний, кроме структурных облигаций и облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления определённых обстоятельств. Эмитент должен иметь кредитный рейтинг не ниже установленного Банком России;

— иностранные облигации, если это суверенные бонды стран — членов Евросоюза или ЕАЭС либо корпоративные бумаги компаний, учрежденных в этих странах (а также в Великобритании и Северной Ирландии), а исполнение обязательств по ним обеспечивает юридическое лицо, созданное в соответствии с российским законодательством и с кредитным рейтингом не ниже установленного ЦБ РФ.

— паи открытых, интервальных и бирживых паевых инвестиционных фондов (ПИФ), а также паи закрытых ПИФ, не ограниченных в обороте;

— ценные бумаги иностранных эмитентов, если они допущены к публичном обращению в России или входят в расчет хотя бы одного из иностранных фондовых индексов, перечень которых определен Банком России, и клиенту предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов по этим бумагам.

Таким образом, под запрет для неопытных инвесторов попадают структурные и инвестиционные облигации, сделки репо, маржинальная торговля, биржевые и внебиржевые производные финансовые инструменты (ПФИ) и так далее.

Банк России сможет ограничивать заключение договоров банками или профучастниками на покупку финансовых инструментов даже квалифицированным инвесторам, если клиенту была предоставлена неполная или недостоверная информация о продукте и возможных рисках или если сделка требует специальных знаний и опыта работы на финансовом рынке. К тому же под ограничение могут попасть договоры, если в результате инвестор получит выплату или процент ниже двух третей действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ.

Банк России получит право возложить на банк или брокера обязанность выкупить за свой счёт этот инструмент у клиента и возместить все расходы при заключении соответствующего договора, если действия финансовой организации "создают существенную угрозу правам и законным интересам физических лиц". Ограничение может быть отменено по запросу банка или профучастника, если такие договоры заключалась с квалифицированными инвесторами или в результате прохождения тестирования неквалифицированными инвесторами.

К тому же в законопроекте дата обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов для приобретения более сложных финансовых продуктов перенесена с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года.