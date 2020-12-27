Цена биткоина обновила исторический максимум и превысила $27 тысяч 

Стоимость биткоина обновила исторический максимум. Цифровая валюта превысила отметку в 27,5 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Он высчитывает среднюю цену криптовалют на десятках биржей.

Только в течение последних суток биткоин подорожал на 11,4%, за неделю цена выросла на 17,4%. В рост идут и другие валюты. К примеру, Litecoin подорожал на 5% за сутки и 13% за неделю.

На крупнейшей криптовалютной бирже Binance стоимость биткоина установилась на отметке свыше 27 тыс. долларов.