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Цена биткоина обновила исторический максимум и превысила $27 тысяч 

Майк Габриелян 1 час назад
Стоимость биткоина обновила исторический максимум. Цифровая валюта превысила отметку в 27,5 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.
Он высчитывает среднюю цену криптовалют на десятках биржей.
Только в течение последних суток биткоин подорожал на 11,4%, за неделю цена выросла на 17,4%. В рост идут и другие валюты. К примеру, Litecoin подорожал на 5% за сутки и 13% за неделю.
На крупнейшей криптовалютной бирже Binance стоимость биткоина установилась на отметке свыше 27 тыс. долларов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что исторический максимум цены биткоина попал на видео.
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