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Центробанк подготовил законопроект для неопытных инвесторов 

Майк Габриелян 1 час назад
Центробанк подготовил законопроект для неопытных инвесторов
Фото: РИА Новости
Центробанк подготовил законопроект, который ограничивает в правах неопытных инвесторов до 2022 года. Они смогут купить лишь определенные ценные бумаги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил источник на финансовом рынке.
Неопытные инвесторы смогут покупать только определенные российские и иностранные акции, гособлигации, ценные бумаги, паи инвестфондов и т.д. Например, российские акции должны быть включены в котировальные списки биржи ценных бумаг, а иностранные — допущены к публичному обращению в России и включены как минимум в один из зарубежных фондовых индексов из перечня ЦБ.
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Кроме того, законопроект дает особые полномочия ЦБ, который сможет ограничивать финансовые организации в заключении договоров даже с квалифицированными инвесторами.
Тестирование неопытных инвесторов Банк России предлагает начать с 1 октября 2021 года. При этом закон, который разделяет их на квалифицированных и неквалифицированных вступит в силу 1 апреля 2022 года.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как в попытке разбогатеть доверчивые россияне теряют деньги, машины и жилье.
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Комментарии 9
Рынки , Центральный банк России
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