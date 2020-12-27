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В России рухнули продажи шампанского 

Майк Габриелян 2 часа назад
Россияне разлюбили шаманское: продажи игристых вин в декабре рухнули на 38%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ВТБ и «Первого ОФД».
В целом за 2020 год россияне сократили потребление шампанского на 10%. Отказ от игристого стал явственно заметен ближе к концу года. В ноябре продажи игристых напитков снизились на 25%, а за первые три недели декабря — уже на 38%. Количество транзакций при этом сократилось на 60%.
В Центральном федеральном округе снизили потребление шампанского на 27%, на Северном Кавказе — на 78%.
При этом другой алкоголь по-прежнему пользуется спросом. Общий оборот российских винно-водочных магазинов в декабре увеличился на 64%. Наиболее заметно выросли продажи алкоголя в Краснодарском крае (+225% год к году) и Ленинградской области (+123%), а также в Мурманской и Ростовской областях и в Хабаровском крае.
Не стали меньше тратить россияне и на продукты к новогоднему столу — 27 млрд рублей. Количество транзакций в декабре увеличилось по сравнению с прошлым годом на 20%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Минздрав назвал оптимальную дозу шампанского на Новый год.
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Рынки , Видео , Минздрав РФ
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