Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
28.12 – 04.01
$
72.90
89.18
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0063
11.12
1.2117
21.12
13.12

Названо условие укрепления рубля в 2021 году 

Майк Габриелян 56 минут назад
Названо условие укрепления рубля в 2021 году
Фото: Reuters
Аналитик «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган спрогнозировал курс рубля в 2021 году. Об этом сообщает «Российская газета».
Эксперт полагает, что рубль остается недооценен, его ждет укрепление, если не помешают санкции. Курс доллара в первой половине 2021 года способен вернуться к 68-70 рублям (показатели начала июня 2020 года). Правда, снижение евро будет менее выраженным из-за роста курса на рынке FOREX.

«В краткосрочной перспективе давление на рубль может сохраниться. Произойдет это из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, неопределенности в принятии в США нового пакета стимулов, более медленных, чем ожидалось, темпов вакцинации», — сказал Коган.

В первую неделю 2021 года определяющим станет отчет по американскому рынку труда. Есть надежды на позитивное восприятие данных рынком.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Решетников объяснил, что снижение рубля привело к росту цен на продукты.
Видео дня. В России прогнозируют рост цен на аренду жилья в 2021 году
Комментарии
Рынки , Михаил Коган
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение