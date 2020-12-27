Названо условие укрепления рубля в 2021 году 

Аналитик «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган спрогнозировал курс рубля в 2021 году. Об этом сообщает «Российская газета».

Эксперт полагает, что рубль остается недооценен, его ждет укрепление, если не помешают санкции. Курс доллара в первой половине 2021 года способен вернуться к 68-70 рублям (показатели начала июня 2020 года). Правда, снижение евро будет менее выраженным из-за роста курса на рынке FOREX.

«В краткосрочной перспективе давление на рубль может сохраниться. Произойдет это из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, неопределенности в принятии в США нового пакета стимулов, более медленных, чем ожидалось, темпов вакцинации», — сказал Коган.

В первую неделю 2021 года определяющим станет отчет по американскому рынку труда. Есть надежды на позитивное восприятие данных рынком.