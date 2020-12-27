Белоруссия и Россия подпишут нефтяные контракты до конца года

«В этом году какого-то накала, напряженности нет. Абсолютно планово они (вопросы о поставках нефти на будущий год) решаются… Мы договорились с правительством России, что не надо все «складывать под елочку». По поставкам нефти в Белоруссию идет процесс подписания контрактов с поставщиками, с рядом крупных поставщиков уже подписаны соглашения о поставках нефти трубопроводным транспортом в следующем году», — сказал премьер в интервью телеканалу «Беларусь 1», передает РИА «Новости».