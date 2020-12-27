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Белоруссия анонсировала заключение контрактов с Россией по нефти до конца года 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Белоруссия и Россия подпишут нефтяные контракты до конца года
Фото: ТАСС
Глава белорусского правительства Роман Головченко заявил, что до конца 2020 года все контракты о поставках нефти из России на будущий год будут подписаны, с рядом крупных российских поставщиков соглашения уже заключены.

«В этом году какого-то накала, напряженности нет. Абсолютно планово они (вопросы о поставках нефти на будущий год) решаются… Мы договорились с правительством России, что не надо все «складывать под елочку». По поставкам нефти в Белоруссию идет процесс подписания контрактов с поставщиками, с рядом крупных поставщиков уже подписаны соглашения о поставках нефти трубопроводным транспортом в следующем году», — сказал премьер в интервью телеканалу «Беларусь 1», передает РИА «Новости».

Он добавил, что с частью поставщиков еще идут согласования отдельных условий. «Уверен, что до конца года абсолютно все контракты на поставку нефти в Республику Белоруссия будут подписаны», — подчеркнул Головченко.
По словам Головченко, объем переработки нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в 2021 году будет определяться экономической целесообразностью. «Но российская сторона готова нам поставить максимальный объем. Если будет для нас выгодно перерабатывать 18 млн тонн — будем перерабатывать. Это будет зависеть от ситуации на рынке», — сказал глава правительства Белоруссии, передает ТАСС.
В ноябре глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Россия является главным партнером для Белоруссии, а без споров по вопросам поставок нефти и газа сотрудничество было бы «еще более мощным».
До этого белорусский лидер Александр Лукашенко говорил, что Белоруссия готова покупать газ и нефть в Казахстане и Туркмении, но Россия якобы не пропускает транспортировку углеводородов из этих стран через свою территорию.
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Комментарии 4
Рынки , Компании , Роман Головченко , Владимир Макей , Александр Лукашенко , МИД , Правительство РФ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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