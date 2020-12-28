Биржи АТР растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут на фоне подписания пакета финансовой помощи экономике США в период пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,3% — до 3406,69 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,18%, до 2278,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,02%, до 26391,2 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,62% — до 2824,14 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,57%, до 26809,85 пункта.

Австралийская биржа в понедельник закрыта в связи с празднованием католического Рождества. По итогам торгов четверга индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,33% — до 6664,8 пункта

В понедельник инвесторы с оптимизмом реагируют на новости из США. Президент страны Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса.

Президент подписал законопроект в его первоначальном виде, который предусматривает выплату в размере 600 долларов на человека, вместо ранее требуемых им 2 тысяч долларов. Предполагается, что, согласившись на подписание документа, Трамп обеспечил договоренность о том, что переговоры о дополнительной экономической помощи будут продолжены.

Аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что принятие пакета помощи экономике США поможет инвесторам "лучше ориентироваться" в ситуации, вызванной на рынках новостями о новом штамме коронавируса. Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса.