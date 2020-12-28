Майнеры навсегда потеряли до 5 млн биткоинов

По всему миру майнеры навсегда утеряли от трех до пяти миллионов биткоинов, заявил в беседе с РИА Новости руководитель отдела цифровых активов швейцарского онлайн-банка Swissquote Крис Томас

Он отметил, что вывод этой утеряной криптовалюты стал невозможен. Причина — либо забытые пароли, либо повреждения оборудования для их майнинга.

Всего же на данный момент майнерами добыто порядка 19 миллионов биткоинов. В следующем 2021 году их число достигнет 21 миллиона.

Он добавил, что при этом спрос на биткоины продолжит превышать предложение, поэтому в следующем году криптовалюта продолжит дорожать.

На момент написания новости биткоин на биржах торговался на отметке в $ 26,962 за монету. Накануне — 27 декабря — эта криптовалюта побила свой рекорд и торговалась на отметке $27 603.