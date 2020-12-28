Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
72.70
88.55
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0063
11.12
1.2117
21.12
13.12

Индекс DAX вырос до самого высокого уровня в своей истории на фоне начала вакцинации в ЕС 

ТАСС 2 часа назад
Индекс DAX вырос до самого высокого уровня в своей истории
Фото: globallookpress.com
Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, вырос в понедельник в первые часы торгов на 1,2%, до самого высокого уровня в своей истории — 13 753,37 пункта. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.
Предыдущий рекорд был установлен 20 февраля 2020 года. Тогда DAX достиг 13 795,24 пункта.
По мнению аналитиков, рост связан с достижением торгового соглашения с Великобританией и началом вакцинации против коронавируса в Евросоюзе.
Видео дня. Могут ли кредитные долги привести к финансовому кризису
ТАСС: последние новости
Саудовская Аравия объявила об открытии четырех новых месторождений нефти и газа Саудовская Аравия объявила об открытии четырех новых месторождений нефти и газа Новак заявил, что Россия поддержит увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ на 500 тыс. б/с Новак заявил, что Россия поддержит увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ на 500 тыс. б/с ЦБ РФ понизил курс доллара на 25 декабря до 74,84 руб. ЦБ РФ понизил курс доллара на 25 декабря до 74,84 руб.
Рынки , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение