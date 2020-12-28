Цены на нефть перешли к росту на ожиданиях по спросу 

Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к росту и повышаются более чем на 1%, инвесторы обращают внимание на новости о помощи экономике США, что поддерживает перспективы по спросу на нефть, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.51 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,31% — до 52,01 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,45%, до 48,93 доллара за баррель. Февральский фьючерс на Brent дорожал на 1,17%, до 51,89 доллара за баррель. Утром нефть несколько дешевела.

Стоимость нефти днем перешла в "зеленую зону" после утреннего снижения, внимание трейдеров обращено на новости из США по пакету поддержки экономики. Новости о помощи пострадавшей из-за пандемии экономики поддерживают оптимизм рынков по перспективам ее восстановления, что отражается и на прогнозах по спросу на нефть.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса.

В конце декабря объем торгов традиционно несколько снижен из-за рождественских и новогодних праздников. Так, в понедельник закрыты торги в Великобритании, в четверг торги в мире будут частично ограничены, а в пятницу — в основном будут закрыты.