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Неопытным инвесторам ограничат доступ к рискованным активам 

Лера Букина 35 минут назад
ЦБ ограничит неопытным инвесторам доступ к рискованным активам
Фото: РИА Новости
ЦБ РФ на шесть месяцев раньше планируемого срока сформировал поправки к несколько действующим законам, которые ограничивают допуск неопытных инвесторов к финансовым инструментам, пишут «Ведомости».
Документ планируют представить в Госдуму до конца 2020 года. Целью ограничения является защита самих инвесторов. Как отмечают в ЦБ, это особенно важно в настоящее время, когда многие физлица в первый раз выходят на фондовый рынок, активно переводя средства на него с банковских депозитов.
Согласно новому законопроекту, брокерам будет запрещено до 31 декабря 2022 года исполнять поручение клиента — физического лица, который не является квалифицированным инвестором, на приобретение бумаг, не входящих в список разрешенных. Под разрешенные подпадают акции компаний из котировальных списков ЦБ, облигации федерального займа (ОФЗ), облигации компаний РФ с высоким рейтингом, паи открытых, биржевых и интервальных ПИФов, суверенные бонды стран ЕС или ЕАЭС, Великобритании и Ирландии, а также корпоративные облигации компаний, которые зарегистрированы в данных государствах.
По словам президента Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексея Тимофеева, данные ограничения не будут мешать выходу розничных инвесторов на фондовый рынок, однако ограничат их доступ к защитным инструментам, к срочному биржевому рынку и к маржинальным сделкам.
Владислав Кочетков, президент-председатель правления ГК «Финам», считает новые ограничения неожиданными, нерыночными и неоправданно жесткими. Последствия для фондового рынка будут болезненными, заявил эксперт «Ведомостям». При этом он считают, что в выигрыше окажутся иностранные брокеры и страховые компании, которые смогут воспользоваться преимуществами искусственного ограничения конкуренции.
Ранее «Рамблер» сообщал, что глава Сбера Герман Греф объявил о решении прекратить продажи сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам.
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Комментарии
Рынки , Герман Греф , Владислав Кочетков , ЕС , Госдума , Центральный банк России , ЕАЭС , Ведомости
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