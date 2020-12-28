ЦБ ограничит неопытным инвесторам доступ к рискованным активам

ЦБ РФ на шесть месяцев раньше планируемого срока сформировал поправки к несколько действующим законам, которые ограничивают допуск неопытных инвесторов к финансовым инструментам, пишут «Ведомости».

Документ планируют представить в Госдуму до конца 2020 года. Целью ограничения является защита самих инвесторов. Как отмечают в ЦБ, это особенно важно в настоящее время, когда многие физлица в первый раз выходят на фондовый рынок, активно переводя средства на него с банковских депозитов.

Согласно новому законопроекту, брокерам будет запрещено до 31 декабря 2022 года исполнять поручение клиента — физического лица, который не является квалифицированным инвестором, на приобретение бумаг, не входящих в список разрешенных. Под разрешенные подпадают акции компаний из котировальных списков ЦБ, облигации федерального займа (ОФЗ), облигации компаний РФ с высоким рейтингом, паи открытых, биржевых и интервальных ПИФов, суверенные бонды стран ЕС или ЕАЭС , Великобритании и Ирландии, а также корпоративные облигации компаний, которые зарегистрированы в данных государствах.

По словам президента Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексея Тимофеева, данные ограничения не будут мешать выходу розничных инвесторов на фондовый рынок, однако ограничат их доступ к защитным инструментам, к срочному биржевому рынку и к маржинальным сделкам.

Владислав Кочетков , президент-председатель правления ГК «Финам», считает новые ограничения неожиданными, нерыночными и неоправданно жесткими. Последствия для фондового рынка будут болезненными, заявил эксперт «Ведомостям». При этом он считают, что в выигрыше окажутся иностранные брокеры и страховые компании, которые смогут воспользоваться преимуществами искусственного ограничения конкуренции.