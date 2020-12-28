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Эксперт ожидает острой реакции рынков на новый пакет помощи США 

Лера Букина 1 час назад
Эксперт ожидает острой реакции рынков на новый пакет помощи США
Фото: Reuters
Ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков заявил РИА Новости, что в 2021 году рынки могут остро реагировать на дебаты в Конгрессе США по новому пакету помощи, пишет «Прайм».
Эксперт подчеркнул, что для фондовых рынков большой роли не играет подписание пакета. Он спрогнозировал, что в начале следующего года может произойти коррекция рынков акций. Кочетков отметил, что эффект от вакцинирования будет проявлен только к марту-апрелю, указав на то, что положение экономики европейских стран и США будет оставаться слабым. Это, по его словам, может вызвать нервную реакцию инвесторов на грядущие непростые дискуссии в Конгрессе относительно нового пакета.

«Чем ближе будет его принятие, тем слабее будет доллар и выше фондовые индексы», — подчеркнул он.

Ранее «Рамблер» сообщал, что действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 год, в том числе пакет экономической помощи в $900 млрд на фоне пандемии COVID-19, что позволит избежать приостановки работы правительства.
По словам Кочеткова, рынки длительное время ждали пакет финансовой поддержки, который Конгресс никак не мог согласовать. По этой причине, как он заявил, все возможные ожидания уже были отыграны рынком.
Эксперт отметил, что большой бюджетный дефицит США и агрессивно мягкая политика Федеральной резервной системы (ФРС) будут способствовать давлению на американскую валюту.
Кочетков также добавил, что от российской валюты он ожидает укрепления в 2021 году в зону 68-72 рубля за доллар и 85-89 рублей за евро.
Видео дня. Могут ли кредитные долги привести к финансовому кризису
Комментарии
Рынки , Андрей Кочетков , Дональд Трамп , ФРС , Конгресс США , РИА Новости
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