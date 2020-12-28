Рубль возобновил рост вслед за мировыми рынками и нефтью 

Рубль с открытия устремился вверх, обновив недельный максимум в паре с долларом. Данное движение было обусловлено благоприятным внешним фоном. На старте дня глобальные рынки испытали резкое снижение, но затем перешли к стремительному подъему, выйдя в хороший плюс.

Позитивом выступило подписание президентом США пакета помощи населению и экономике страны на $900 млрд, который он раскритиковал в прошлую среду, отказавшись утвердить документ. После нашего открытия мировые рынки умеренно просели в рамках коррекции, в то же время нефтяные цены ускорили рост, способствуя укреплению рубля. Развивающиеся валюты также демонстрируют умеренное повышение, несколько сдав позиции на старте нашей сессии.

Российский долговой рынок вернулся к нисходящей динамике. После мощного отскока, произошедшего в пятницу от нового полуторамесячного минимума, индекс гособлигаций RGBI открылся вниз и продолжил умеренно снижаться.

Вслед за восходящим импульсом рубль стал сдавать позиции, хотя ситуация на мировых рынках оставалась позитивной. Правда, к текущему моменту нефть сдержанно откатилась от дневной вершины. Кроме того, давление на все развивающиеся валюты оказал резкий рост доллара, стартовавший в середине наших торгов.

Нефть устремилась вверх

На старте дня нефть испытала кратковременное снижение, но затем восстановилась после открытия российских торгов. К текущему моменту произошел умеренный откат, сейчас Brent торгуется вблизи отметки $51,2.

Нефтяной рынок вслед за другими площадками с позитивом воспринял утверждение новых фискальных стимулов в США, что поддержит восстановление экономики и спроса на нефть в стране. Однако восходящий импульс доллара прервал повышение нефтяных цен.

Доллар пытается развить восходящее движение

В первой половине дня индекс доллара (DXY) поступательно снижался, обновив в начале российской сессии недельный минимум. После этого американская валюта совершила рывок вверх, полностью нивелировав провал, но сейчас вновь откатилась. Сейчас DXY теряет 0,2% около отметки 90 п.

Европейская валюта до середины дня активно повышалась, пара EUR/USD переписала недельный максимум, но затем перешла к быстрому снижению, растеряв почти все достижения сессии. Сейчас она прибавляет 0,2% немного выше уровня 1,220.

Техническая картина

Пара USD/RUB продолжает совершать разнонаправленные движения вокруг уровня 74 рублей, намекая на начало консолидации. Ее границами могут выступить сегодняшний минимум 73,52 и пятничный максимум 74,23. До закрытия часовой свечки за пределами этого диапазона более вероятно сохранение «боковой» динамики доллара.