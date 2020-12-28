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«Есть бизнесы и люди»: Набиуллина о тех, кому выгоден слабый рубль 

Вероника Полынина 26 минут назад
Набиуллина объяснила, кому выгоден слабый рубль
Фото: РИА Новости
Слабый рубль выгоден российским экспортерам. Об этом рассказала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает «Прайм».

«Есть бизнесы и люди, те, которые заинтересованы в крепком рубле, партия крепкого рубля, и есть те, которые — в слабом рубле. Например, экспортеры наши заинтересованы в слабом рубле», — сказала Набиуллина в эфире телеканала RTVi.

При этом глава ЦБ РФ подчеркнула, что она выступает за плавающий рубль — «тот, который определяется рынком».
Набиуллина согласилась, что нынешняя ситуация с падением национальной валюты — «не совсем нормальная», и «это, наверное, раздражает народ».
По ее словам, в такой ситуации власти встают перед выбором: управлять курсом или инфляцией.

«И многие страны, это большинство стран выбрали, и мы выбрали … что надо управлять инфляцией, чтобы она была низкая, устойчиво низкая», — подчеркнула Набиуллина.

Как сообщал «Рамблер», в том же интервью Эльвира Набиуллина рассказала, что броши, которые она надевала на пресс-конференции в 2020 году, символизировали ситуацию в экономике на данный момент. При этом глава ЦБ отметила, что журналисты интерпретировали смысл этих символов шире, чем она сама.
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Комментарии 3
Рынки , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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