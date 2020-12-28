Эксперты предрекли рост спроса на российский газ в Европе

В 2021-м году спрос на российский трубопроводный газ в Европе вырастет не только благодаря восстановлению европейских экономик, но и из-за того, что большинство поставщиков СПГ будет ориентироваться на рынок АТР, где вторая волна пандемии так и не началась. Это открывает новые возможности для "Газпрома" , который планирует в обозримом будущем начать поставки сразу по двум новым газопроводам.

В следующем году поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС составят от 178 до 183 млрд кубометров, прогнозирует директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова . Для сравнения, по данным Федеральной таможенной службы, все зарубежные поставки природного газа за вычетом СПГ из России с января по октябрь 2020 (итоговых данных пока нет) составили 159 млрд кубометров.

Как рассказала Белова «Газете.Ru», способствовать наращиванию экспорта топлива будет не только восстановление европейских экономик после пандемии коронавируса, но еще и то, что планируемые к запуску мощности по производству СПГ в мире будут либо несколько ниже, либо сопоставимы с прогнозируемым на 2021 годом приростом глобального спроса. А с учетом отсутствия второй волны пандемии в АТР, эти рынки перетянут на себя все дополнительные объемы сжиженного газа.

«По мере восстановления авиасообщения будут расти и цены на нефть, а трубопроводный газ, как известно, в контрактах привязывается к нефтяным ценам с некоторым временным лагом. Вдобавок, должна улучшиться ситуация в промышленности из-за того что карантинные ограничения будут сниматься», — говорит эксперт.

Как и Мария Белова, Митрахович не ждет того, что в Европе будет какая-то серьезная конкуренция между трубопроводным и сжиженным газом. В начале уходящего года СПГ стоил дешевле трубопроводного из-за того что вместе со снижением спроса наблюдалось заметное перепроизводство этого вида топлива, в то время как цены на трубопроводный газ из-за временного лага соответствовали нефтяным ценам конца 2019-го. Но в 2021 году ждать чего-то подобного не приходится.

Сам «Газпром» в следующем году, скорее всего, покажет более высокие чем в 2020-м финансовые результаты не только из-за наращивания экспорта в Европу, но и потому что цены на топливо в регионе будут заметно выше. По оценкам Марии Беловой, газ на голландском хабе TTF (ее принято считать европейским маркером) будет торговаться в районе 4,5-5,5 $/mmBTE (британские тепловые единицы), что в 1,4-1,8 раза дороже, чем в 2020 году.

Немедные трубы

В новый год российский газовый монополист вступает с новым инфраструктурным европейским проектом. На днях президент Сербии Александар Вучич рассказал, что 30 декабря будут запущены поставки газа в страну по «Балканскому потоку» — одной из веток «Турецкого потока», которая идет из Турции в Сербию через Болгарию.

«Пробный газ прошел через газопровод. Мы не поднимали большой шум вокруг этого, но 30 декабря все стартует, как я и обещал», — сказал Вучич (цитата по ТАСС).

В разговоре с «Газетой.Ru» Станислав Митрахович отметил, что объемы поставок газа в страну от этого вряд ли изменятся, но суть этого проекта в том, что на европейском рынке вырисовывается новая конъюнктура.

«Сербия и сейчас получает трубопроводный российский газ — посредством украинского транзита. Но после того, как начнет работать достроенный участок «Балканского потока», Белград начнет получать газ по новой ветке через Болгарию. Болгарский участок еще не до конца укомплектован, чтобы прокачивать газ дальше Сербии в Венгрию», — отмечает эксперт.

Прокачка газа по «Балканскому потоку» остальным потребителям — Венгрии, Австрии и, возможно, северной Италии, — начнется уже после того, как будут построены дополнительные компрессорные станции.

При этом, по сути, те же страны окажутся подключены к общей газораспределительной сети Европы, когда в эксплуатацию будет введен «Северный поток — 2». И это остается приоритетной задачей «Газпрома» на следующий год.

«Северный поток — 2» теоретически сможет доходить до Венгрии, Австрии и севера Италии, то есть это — три страны, которые имеют возможность получать трубопроводный газ по любому из этих двух новых маршрутов, — говорит Станислав Митрахович. — И я думаю, что «Северный поток — 2» в следующем году будет достроен, а вместе с этим будут проведены и все пусконаладочные работы. Но коммерческие поставки при таком раскладе начнутся уже в 2022 году».

В теории «замыкающемуся газовому кольцу» может составить конкуренцию система газопроводов TANAP, по которой в Европу сейчас поставляется газ из Азербайджана. Эксперт подчеркивает, что вероятность расширения транзита по этому газопроводу существует, если будет принято соответствующее инвестиционное решение.

Но самому Азербайджану вряд ли хватит собственного газа, чтобы расширить поставки в Европу. Опять же, в теории, к этому процессу могут подключиться другие экспортеры региона. Но тот же Иран пока находится под санкциями, и даже если новый президент США Джо Байден решит их снять, моментально нарастить поставки по TANAP не получится.

Стоит так же отметить, что «Северный поток — 2» будет достраиваться под санкциями с той же стороны. И хотя будущий президент США еще не высказывал свою позицию в отношении траектории антироссийских санкций, говорит Мария Белова, ждать их ослабления в любом случае бессмысленно.