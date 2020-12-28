ОПЕК+ будет бороться со сланцевой нефтью ростом добычи 

Решение стран ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти в 2020 году предусматривает возможность ежемесячной корректировки параметров сделки как в меньшую, так и в большую сторону, влияя на котировки барреля. Благодаря этому участники альянса смогут вернуть свое производство на докризисный уровень и не допустить передела нефтяного рынка из-за роста экспорта "черного золота" из стран, не участвующих в соглашении.

По словам вице-премьера Александра Новака, диапазон цены нефти от 45 до 55 долларов за баррель — оптимальный для ситуации на рынке.

"Иначе мы никогда не восстановим добычу, восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне", — сказал он.

Возможность ежемесячного пересмотра параметров сделки позволяет ОПЕК+ гибко реагировать на изменения мировой конъюнктуры, непредсказуемой из-за второй волны пандемии COVID-19. В случае резкого роста нефтяных цен, способного оживить сланцевую добычу в США, участники альянса смогут быстро увеличить свое производство, снизив котировки до безопасного уровня.

Диапазон нефтяных цен 45-55 долларов за баррель позволит России постепенно вернуть добычу на докризисный уровень и не потерять свою долю на рынках сбыта

Для России в организованном увеличении добычи есть еще один плюс. Темпы восстановления производства в нашей стране ниже, чем в странах Ближнего Востока. Это связано с технологическими, климатическими и геологическими особенностями добычи нефти в России, которые не позволяют моментально поднять производство. Поэтому решение ОПЕК+ увеличить производство суммарно на 500 тысяч баррелей в сутки с 1 января 2021 года и в дальнейшем ежемесячно корректировать параметры роста добычи выгодно именно России. Это даст возможность не сильно отставать от партнеров по сделке и не уступать им свою долю на рынках сбыта, как могло бы произойти, если бы производство сразу увеличили на 2 млн баррелей в сутки.

Серьезное отличие действующей сделки ОПЕК+ от соглашения 2017-2020 годов в том, что тогда большинство ее участников пытались добиться максимальных цен на нефть. В первую очередь это касалось стран, в которых больше половины поступлений в бюджет составляют доходы от экспорта нефти. Кроме того, у Саудовской Аравии был серьезный стимул взвинтить котировки из-за IPO (первичного размещения акций на бирже) государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Сейчас же для всех участников сделки, о чем не раз говорилось, первостепенной задачей является не рост котировок, а достижение и сохранение баланса спроса и предложения на рынке. Одно из условий этого — не допустить роста производства нефти в других странах.