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ОПЕК+ будет бороться со сланцевой нефтью ростом добычи 

Российская Газета 1 час назад
ОПЕК+ будет бороться со сланцевой нефтью ростом добычи
Фото: Reuters
Решение стран ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти в 2020 году предусматривает возможность ежемесячной корректировки параметров сделки как в меньшую, так и в большую сторону, влияя на котировки барреля. Благодаря этому участники альянса смогут вернуть свое производство на докризисный уровень и не допустить передела нефтяного рынка из-за роста экспорта "черного золота" из стран, не участвующих в соглашении.
По словам вице-премьера Александра Новака, диапазон цены нефти от 45 до 55 долларов за баррель — оптимальный для ситуации на рынке.

"Иначе мы никогда не восстановим добычу, восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне", — сказал он.

Возможность ежемесячного пересмотра параметров сделки позволяет ОПЕК+ гибко реагировать на изменения мировой конъюнктуры, непредсказуемой из-за второй волны пандемии COVID-19. В случае резкого роста нефтяных цен, способного оживить сланцевую добычу в США, участники альянса смогут быстро увеличить свое производство, снизив котировки до безопасного уровня.
Диапазон нефтяных цен 45-55 долларов за баррель позволит России постепенно вернуть добычу на докризисный уровень и не потерять свою долю на рынках сбыта
Для России в организованном увеличении добычи есть еще один плюс. Темпы восстановления производства в нашей стране ниже, чем в странах Ближнего Востока. Это связано с технологическими, климатическими и геологическими особенностями добычи нефти в России, которые не позволяют моментально поднять производство. Поэтому решение ОПЕК+ увеличить производство суммарно на 500 тысяч баррелей в сутки с 1 января 2021 года и в дальнейшем ежемесячно корректировать параметры роста добычи выгодно именно России. Это даст возможность не сильно отставать от партнеров по сделке и не уступать им свою долю на рынках сбыта, как могло бы произойти, если бы производство сразу увеличили на 2 млн баррелей в сутки.
Серьезное отличие действующей сделки ОПЕК+ от соглашения 2017-2020 годов в том, что тогда большинство ее участников пытались добиться максимальных цен на нефть. В первую очередь это касалось стран, в которых больше половины поступлений в бюджет составляют доходы от экспорта нефти. Кроме того, у Саудовской Аравии был серьезный стимул взвинтить котировки из-за IPO (первичного размещения акций на бирже) государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Сейчас же для всех участников сделки, о чем не раз говорилось, первостепенной задачей является не рост котировок, а достижение и сохранение баланса спроса и предложения на рынке. Одно из условий этого — не допустить роста производства нефти в других странах.
Что же касается сланцевой добычи в США, которая по-прежнему представляет одну из главных угроз для стабильности нефтяного рынка, то серьезный ее рост возможен при ценах выше 65 долларов за баррель, считает директор департамента аудиторских услуг "Делойт", СНГ Александр Губарев. По его мнению, страны ОПЕК+, чтобы избежать увеличения сланцевой добычи, могут начать наращивать производство быстрее первоначального плана, но при этом с восстановлением экономики все еще много неопределенностей, и резкий рост поставок может снова обрушить цены. Поэтому резких движений они будут избегать, считает эксперт.
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