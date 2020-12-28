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Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке 

RT на русском 30 минут назад
Укрепление рубля объяснили усилением рисковых аппетитов инвесторов
Фото: ТАСС
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
В беседе с ФАН он выразил мнение, что в конце прошлой недели рубль незначительно потерял позиции из-за слабой активности на американском рынке, участники которого отмечали Рождество, а предновогодняя неделя дала российской валюте новые стимулы.

«Рост произошёл на фоне усиления рисковых аппетитов инвесторов, которые планируют получить высокую доходность от рубля и валют развивающихся стран в 2021 году», — отметил эксперт.

По его словам, сказались сразу несколько факторов, в том числе стартовавшая вакцинация от COVID-19 в Европе и США и договорённости между политиками Лондона и Брюсселя.
Поддержку рублю также оказывают укрепляющиеся нефтяные котировки.
Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с Nation News спрогнозировал удорожание доллара и евро по отношению к рублю.
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Комментарии
Рынки , Юрий Юденков , Артем Деев , РАНХиГС
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