Укрепление рубля объяснили усилением рисковых аппетитов инвесторов

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

В беседе с ФАН он выразил мнение, что в конце прошлой недели рубль незначительно потерял позиции из-за слабой активности на американском рынке, участники которого отмечали Рождество, а предновогодняя неделя дала российской валюте новые стимулы.

«Рост произошёл на фоне усиления рисковых аппетитов инвесторов, которые планируют получить высокую доходность от рубля и валют развивающихся стран в 2021 году», — отметил эксперт.

По его словам, сказались сразу несколько факторов, в том числе стартовавшая вакцинация от COVID-19 в Европе и США и договорённости между политиками Лондона и Брюсселя.

Поддержку рублю также оказывают укрепляющиеся нефтяные котировки.