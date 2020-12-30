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Фьючерсы на золото подорожали в ходе американских торгов 

Investing.com Россия и ещё 9 2 часа назад
Фьючерсы на золото подорожали в ходе американских торгов
Фото: РИА Новости
Котировки фьючерсов на золото выросли в ходе американских торгов в среду.
На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торгуются по цене 1.894,55 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,62%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.860,90 долл. и сопротивление — на 1.904,10 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,31% и торгуется на отметке 89,642 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в марте вырос на 1,54%, достигнув отметки 26,622 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в марте снизился на 0,09%, дойдя до уровня 3,5522 долл. за фунт.
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