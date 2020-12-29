Греф сравнил фондовый рынок с казино

"В первую очередь я акционер Сбербанка, суммарно 30% моих инвестиций разложены на рынке capital markets. А 70% — различные долговые инструменты, где есть протекция капитала и относительно невысокие процентные платежи. Такой микст я использую давным-давно, это соответствует моему психотипу и риск-аппетиту. В технологические компании я вкладываю — это отдельно. Это риск-инвестиции, есть шанс сильно заработать, но можно и все потерять. У меня выделены отдельные лимиты на такие рискованные активы", — сказал он.