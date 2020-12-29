Эксперты: нефтяная война с Россией обернулась против самих саудитов

Нефтяной кризис нанес серьезный удар по экономике Саудовской Аравии. Она показала рекордное за десятилетие падение. Королевство нещадно сжигает свои резервы и лезет в долговую яму. История Саудовской Аравии может стать наглядным примером того, как нефтяная игла губит страну.

Экономика Саудовской Аравии переживает рекордный спад за последние десять дет. Нефтяной кризис, вызванный пандемией коронавируса, нанес мощнейший удар по ВВП Саудовской Аравии, который в третьем квартале упал на 8,2% в годовом выражении. Это рекордное падение за последние десять лет, передает ProFinance.ru.

Виной всему снижение цен на нефть из-за обвала мирового спроса, а также сокращение нефтедобычи в рамках новой сделки ОПЕК+, которая была заключена в апреле 2020 года.

Впрочем, саудиты сами себя загнали в угол. Еще до обвала цен на нефть они нарастили экспорт на треть и начали жестко демпинговать, чтобы завоевать новые рынки и увеличить долю поставок на уже имеющиеся рынки. По сути, ценовая война велась с Россией, так как саудиты везли свою дешевую нефть на рынки, где традиционно присутствовала российская, в том числе, в Европу. В итоге попытка подорвать позиции Москвы на нефтяном рынке обернулись против самой Саудовской Аравии, так как котировки спикировали с 51 доллара в феврале до 32 в марте и 27 в апреле. Саудиты посыпали голову пеплом. Им пришлось остановить ценовую войну и заключить новую сделку ОПЕК+ с Россией в апреле. Страны-экспортеры нефти еще никогда искусственно не сокращали добычу в таких объемах.

Но даже несмотря на такие беспрецедентные меры, экономика Саудовской Аравии оказались в куда худшем состоянии, чем экономики России.

Бюджет королевства на 2020 года трещит по швам, ведь он был свертан исходя из заоблачных 70-80 долларов за баррель. Правительству пришлось пойти на крайне непопулярные меры. Сразу в три раза повышен НДС и не выплачивается прожиточный минимум. Но и это не помогло. Во втором квартале саудиты ожидали дефицит бюджета в 50 млрд долларов, а теперь речь идет о дыре в бюджете в 100 млрд долларов или 12% ВВП.

Трудности у Эр-Рияда начались задолго до 2020 года. Пандемия с обвалом цен на энергоресурсы только усугубила существовавшие проблемы страны. Когда нефть стоила дорого, темпы прироста экономики Саудовской Аравии превышали среднемировые. Так, в 2003-2008 годах ВВП страны в среднем увеличивался почти на 6% ежегодно. Однако мировой финансовый кризис 2009 года привел к сжатию экономики Саудовской Аравии на 2,1% в тот год. Постепенно ВВП страны снова начал показывать положительную динамику, однако выйти на докризисный уровень саудитам так не удалось. Тут-то и грянул новый нефтяной кризис из-за пандемии.

Когда цены на нефть обвалились до исторических минимумов весной, Саудовская Аравия начала «палить» свои резервы. Ведь других доходов у нее практически нет. Бюджет на 90% зависит от доходов от экспорта углеводородов. Так, в марте ЦБ страны сократил резервы на 27 млрд долларов. Это рекордное снижение активов, по крайней мере, с 2000 года. Они в одночасье упали до самого низкого уровня с 2011 года. То есть запас прочности королевства даже ниже, чем был в 2014 году, когда цены на нефть также рухнули. Сейчас резервы Эр-Рияда стремительно тают: если в январе в копилке было 500 миллиардов долларов, то сейчас — 448.

Казалось бы, Россия и Саудовская Аравия — два крупнейших экспортера углеводородов, должны были биться в конвульсиях от нефтяного кризиса вместе. Однако российская экономика пережила непростой 2020 года по сравнению с саудитами намного легче.

ВВП России по итогам 2020 года тоже упадет, но лишь на 3,6%. Ни о каком рекордном падении речи не идет. Бюджет РФ тоже будет дефицитным, однако, по данным Минфина РФ , он составит лишь 3,9% ВВП страны, что в три раза меньше, чем у саудитов. Потому что в российском бюджете изначально была заложена невысокая стоимость нефти — 42,4 доллара за баррель. И главная доля нефтегазовых доходов в российским бюджете была не 90%, и даже не 50%, а меньше 40% в последние годы.

В отличие от Эр-Рияда, международные резервы России растут, в том числе, благодаря увеличению цен на золото (Москва в последние годы активно скупала золото). Но главное — у Москвы нет необходимости безостановочно палить свои резервы. К началу декабря они подросли почти до 600 млрд долларов (593,6 млрд долларов). Вырос и Фонд национального благосостояния — до 13,5 трлн рублей с 7,7 трлн рублей на начало года в рублевом эквиваленте.

Главная проблема Саудовской Аравии в том, что эта страна — реальная бензоколонка. Ее зависимость от экспорта нефти просто колоссальная. Ее история — наглядный пример того, что могло бы быть с Россией, если бы она не слезла с нефтегазовой иглы.

Однако Москва в отличие от саудитов постепенно старалась диверсифицировать источники доходов, и постепенно снижала долю доходов в пользу ненефтегазовых. Сделать это в реальности не так просто, как написано в экономических учебниках. И успешных примеров того, как страна слезла с нефтяной иглы, практически нет. Это, по сути, всего один случай (Норвегия) на весь мир. И Россия в этом плане идет в правильном направлении, в отличие от Венесуэлы, Кувейта или Саудовской Аравии.

У саудитов нет другого выхода, кроме как влезать в долговую яму в попытке компенсировать падение доходов. Королевство в этом году начало еще более активно занимать на бирже. Саудовской Аравии предрекают долговое бремя в 30% ВВП. Для сравнения: госдолг России, который и так находится на низком уровне в 70 млрд долларов, сократился еще сильнее (минус 10 млрд). Россия берет меньше денег в долг, но исправно обслуживает старые обязательства.

В отличие от Саудовской Аравии, где 90% бюджета формируется за счет доходов от нефти, российский экспорт гораздо более разнообразен,

а в начале года также была высвобождена сумма из ФНБ за счет продажи бумаг Сбербанка , отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

По его словам, по мере вакцинации и открытия границ нефть будет торговаться выше 50 долларов за баррель, но этого все равно будет недостаточно для Саудовской Аравии, придется заниматься перераспределением средств в разных секторах экономики.

В 2021 году средняя цена на нефть марки Brent может составить 48 долларов за баррель, что немногим выше аналогичного показателя этого года, прогнозирует Al Rajhi Capital. Какая цена нефти будет заложена в бюджет Саудовской Аравии на 2021 год — неизвестно, Эр-Рияд не раскрывает эту информацию. Аналитики Goldman Sachs полагают, что минфин Саудовской Аравии исходит из того, что в ближайшие три года средняя цена нефти составит 50 долларов за баррель. Однако прогноз может быть опять завышенным. Согласно обновленному прогнозу Всемирного банка , нефть в следующем году будет стоить в среднем 44 доллара. А по оценкам МВФ , чтобы бюджет в 2021 году был бездефицитным, Эр-Рияду нужно минимум 66 долларов за баррель.

Если ситуация в мире не улучшится, то Саудовская Аравия рискует повторить путь Кувейта, который из-за падения цен на сырье оказался на грани банкротства. Казна Эр-Рияда настолько истощена, что денег едва хватает на зарплаты госслужащим. Власти не в состоянии выполнять все социальные обязательства. А надо понимать, что в стране 80% работников — это бюджетники, для выплаты зарплат которым денег и не хватает.