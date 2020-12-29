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Эксперт объяснил падение доллара торговыми войнами 

Вероника Полынина 47 минут назад
Эксперт объяснил падение доллара торговыми войнами
Фото: ТАСС
Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов считает несостоятельным мнение о взаимосвязи падения курса доллара и санкционной политикой США. Об этом он заявил изданию «ПолитЭксперт».
По мнению Шабанова, доллар обесценивается из-за других факторов, которые влияют на состояние американской экономики.

«Это результаты даже не санкций, а прежде всего торговых войн. Это не то что напрямую санкции, это вся та политика, которая продвигалась в Америке в последние годы. Она привела к тому, что доллар слабеет», — сказал он.

Он допустил, что Вашингтон намеренно проводит политику, которая приводит к снижению курса доллара.
Ранее заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил, что санкционная политика США подрывает доверие к доллару и снижает его ценность в качестве средства сбережения.
Ранее, как сообщал «Рамблер», западные аналитики высказали мнение, что снижение курса доллара продолжится в следующем году. В Goldman Sachs Asset Management предположили, что к концу 2021 года евро вырастет с нынешних 1,226 доллара до 1,25 доллара. В Citigroup предполагают, что в случае оживления мировой экономики после широкого распространения вакцин от коронавируса курс доллара может упасть на 20% в 2021 году и составить 1,24 доллара за евро.
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Комментарии
Рынки , Антон Шабанов , Алексей Заботкин , Центральный банк России
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