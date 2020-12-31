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Нефть слабо дешевеет в последний день 2020 года 

Прайм и ещё 7 2 часа назад
Нефть дешевеет на 0,12% в последний день года
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть слабо снижаются в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. С начала года котировки упали на 20% на фоне пандемии коронавируса, несколько восстановившись к концу года на "вакцинном" оптимизме.
По состоянию на 8.10 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12% — до 51,57 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 48,34 доллара за баррель. С начала года котировки опустились в среднем на 21%.

"Конец года выдался тихим, но слабый доллар помогает дать рынкам опору", — цитирует агентство Рейтер старшего стратега по мировым рынкам Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Индекс доллара к основным мировым валютам находится у минимальной отметки с апреля 2018 года. Дешевый доллар поддерживает спрос на нефть, делая сырье дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
В уходящем году на нефтяном рынке наблюдалась небывалая волатильность из-за пандемии коронавируса, падения мировой экономики и опасений за спрос. Худшим месяцем для нефти стал март, когда котировки WTI и Brent упали более чем на 50% — примерно с 44 и 49 долларов до 21 и 23 долларов соответственно. При этом март стал третьим подряд месяцем падения стоимости сырья. В начале года нефть стоила более 60 долларов за баррель.
В марте обвал нефтяных котировок начался после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса с 1 апреля были сняты.
В течение года странам альянса удалось заключить новое соглашение, которое учитывает влияние второй волны пандемии. Согласно новым договоренностям, в январе 2021 года добыча ОПЕК+ вырастет на 500 тысяч баррелей в сутки, а общее сокращение составит 7,2 миллиона баррелей.
Весной и летом цены на WTI и Brent частично восстановились — до 43 и 45 долларов соответственно. В сентябре и октябре котировки вновь пошли вниз на второй волне пандемии. При этом уже в ноябре новости о разработке вакцины, ее одобрении для использования в разных странах и начале вакцинации смогли поддержать стоимость нефти, — в ноябре нефть подорожала на 27%, а с начала декабря рост составляет примерно 7-8%.
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Рынки , Цена на нефть , Reuters
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