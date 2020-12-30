Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.00
90.65
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0044
13.12
1.2136
21.12
13.12

Биткоин вернулся в «бычий» тренд и вновь торгуется выше $28 тысяч 

Прайм 2 часа назад
Биткоин торгуется выше $28 тысяч
Фото: РИА Новости
Биткоин в среду утром вышел на уровень чуть выше 28 тысяч долларов, возобновив "зеленый" тренд, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.11 мск биткоин дорожает на 6,81%, до 28 053 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 5,92%, до 28 025 долларов.
На долю биткоина приходится 69% всего глобального рынка криптовалют.
Биткоин взлетел в цене во второй половине месяца. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. А в воскресенье цена биткоина превысила 28 тысяч долларов, установив новый исторический максимум — 28 395 долларов, после чего несколько скорректировалась.

"Несмотря на некоторую нерешительность текущего психологического фона крипторынка после недавнего коррекционного отката, сегодня мы ожидаем возвращения к росту курса биткоина, который к концу дня 30 декабря может достигнуть значений в 28 500 долларов за монету", — прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

Видео дня. Январские выплаты пенсионеры получат в конце декабря
Прайм: последние новости
Экономисты советуют держаться от доллара подальше Экономисты советуют держаться от доллара подальше Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году Эксперты не исключили снижения цен на нефть до 30 долларов за баррель Эксперты не исключили снижения цен на нефть до 30 долларов за баррель
Комментарии
Рынки , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение