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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
Курс доллара снизился до 73,76 рубля на открытии торгов
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 28 копеек — до 73,76 рубля.
Курс евро упал на 16 копеек и составил 90,51 рубля.
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