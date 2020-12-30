Российская валюта в следующем году может отыграть существенную часть потерь, понесенную ввиду распространения коронавируса и других сопутствующих 2020 году факторов, полагают опрошенные ТАСС эксперты. Однако возвращения рубля к докризисным показателям в наступающем году ожидать не стоит, уверены они.

Пандемия коронавируса, обострившийся геополитический фон и ослабление аппетита инвесторов ко всей группе рискованных активов в 2020 году привели к существенному снижению рубля по отношению к основным валютам. Так, за 2020 год доллар к рублю подорожал на 20%, завершив торги у отметки 74,41 рубля, евро — примерно на 32%, закрепившись у 91,5 рубля.

Эксперты полагают, что несмотря на вернувшийся рыночный интерес к риску с появлением вакцин от коронавируса и ожидания частичного восстановления экономики, укрепления рубля до докризисных показателей (в районе 64 рублей за доллар и 70 рублей за евро) в 2021 году не произойдет.

"Сильного" рубля пока ждать не стоит

На данный момент веских причин для среднесрочного разворота рубля наверх и возвращения на докризисные уровни не наблюдается, считают эксперты. "Сохранение геополитической напряженности в начале следующего года будет давить на российскую валюту, и ситуация может усугубиться, если мировой аппетит к риску ухудшится", — пояснила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова

Не только не ожидают роста, но и прогнозируют дальнейшее ослабление рублевой валюты в "Тинькофф инвестиции премиум". Как сообщил руководитель отдела инвестиционных продуктов компании Евгений Дорофеев , во второй половине 2021 года совокупность внешних факторов может играть против рубля и колебания его курса будут происходить вокруг отметки 75 рублей за доллар. "Сейчас неплохой момент для покупки долларов на долгий срок и формирования валютного портфеля", — отмечается в стратегии "Тинькофф инвестиции премиум".

Изменений настроений в рубле стоит ждать только при условии значительного снижения санкционного давления, а также роста нефтяных цен, что, в свою очередь, возможно лишь при восстановлении мировой экономики после пандемии, пояснил аналитик "Финам" Андрей Маслов . Однако, исходя из последних новостей о распространении нового штамма коронавируса, говорить о "победе над вирусом" пока не приходится, добавил эксперт.

Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова в свою очередь отметила, что крепкая национальная валюта сейчас России очень неудобна, к тому же девальвация — "постоянный процесс для рубля, и он от года к году отличается только темпами ослабления".