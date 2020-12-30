Экономисты ожидают от рубля стабильности в январе

Эксперты инвестиционных компаний и банков прогнозируют в январе 2021 года незначительное снижение российского рынка акций по основным фондовым индексам, а также стабилизацию российской валюты, сообщают РИА Новости.

Согласно консенсус-прогнозу, который был составлен на базе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи упадет за месяц на 0,3%, до 3266 пунктов, а РТС — тоже на 0,3%, до 1397 пункта.

По оценкам аналитиков, стоимость нефти марки Brent будет немного выше 51 доллара за баррель, курс евро на Forex — около 1,2260 доллара, стоимость золота увеличится на 25 долларов, в район 1900 долларов за тройскую унцию. Что касается инфляции, то, по прогнозам экспертов, она составит 0,6% в месяц. Они предполагают, что доллар останется около 73,6 рубля, евро — около 90,2 рубля.

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов заявил в эфире радио Sputnik, что российская валюта в январе будет весьма стабильной. Он уточнил, что в январе приходят новые иностранные портфельные инвестиции. Приток валюты, по его словам, будет способствовать укреплению рубля. Кроме того, Абрамов считает, что подорожает и нефть в связи с программой поддержки США на фоне пандемии коронавируса.