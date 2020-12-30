Курс евро превысил 92 рубля

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Курс евро на Мосбирже превысил 92 рублей впервые с 23 декабря
ТАСС
22 минуты назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
2
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Курс евро в ходе валютных торгов на
Московской бирже
поднялся на 1,55% к закрытию предыдущей сессии и достигал 92,08 рубля, свидетельствуют данные площадки на 17:03 мск.
В последний раз курс евро находился выше 92 рублей 23 декабря.
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