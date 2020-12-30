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Биткоин подорожал до нового рекорда 

Вероника Полынина 55 минут назад
Биткоин подорожал до 28 159 долларов
Фото: Reuters
Биткоин в ходе торгов в среду подорожал до очередного рекорда. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap. Он высчитывает среднюю цену криптовалют на десятках биржей.
В течение дня биткоин преодолел отметку в 28 500 долларов. По состоянию на 18.50 мск первая криптовалюта торговалась на уровне 28 159 долларов, прибавив в цене за день 2,88%.
Согласно данным Trading Economics, за год биткоин подорожал на 292%, а в течение декабря прирост составил 47%.
Аналитики предполагают, что текущий бычий тренд продолжится и в 2021 году. Согласно консервативным прогнозам, стоимость биткоина в 2021 году составит от 100 до 200 тысяч долларов.
Как сообщал «Рамблер», ранее аналитики Goldman Sachs выразили уверенность, что биткоин может снизить спрос на золото, но не угрожает ему как средству защиты от инфляции. В Goldman Sachs пояснили, что инвесторы институционального уровня избегают работы с биткоином из-за отсутствия прозрачности.
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