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Гривна за 2020 год обвалилась к доллару почти на 20% 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Гривна за 2020 год обвалилась к доллару почти на 20%
Фото: РИА Новости
Курс национальной валюты Украины на 31 декабря 2020 года — 4 января 2021 года установлен на уровне 28,27 гривны за доллар, сообщил Национальный банк республики. Гривна за 2020 год подешевела к доллару на 19,4%.
По состоянию на 31 декабря 2019 года стоимость доллара составляла 23,68 гривны. Среднегодовое значение курса валют — 26,95 гривны за доллар, максимум был установлен 4 ноября — 28,60 гривны за доллар, передает ТАСС.
Напомним, в бюджете Украины на 2021 год указано, что курс национальной валюты установится на отметке 29,1 гривна за доллар вместо 27 гривен в этом году.
В марте Нацбанк Украины признал нехватку валюты.
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