Есть три фактора, которые в будущем году могут стать причиной обрушения курса российского рубля, заявил изданию Ura.ru директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Средний курс американского доллара в 2021-м году, по его словам, прогнозируется на уровне 80 рублей.
Николаев подчеркнул, что российский рубль традиционно зависит от цен на нефть, антироссийских санкций и состояния отечественной экономики. Все три фактора в будущем году могут стать причиной ослабления российской национальной валюты.
Предполагается, что кризис на рынке энергоресурсов не позволит подняться ценам на нефть выше 50 долларов, санкционное давление на Россию со стороны американских властей с приходом во власть Джо Байдена усилится, а российскую экономику ждет очередной виток рецессии.
«Тенденция (на снижение курса рубля) длится уже 20 лет, и не ожидается никаких изменений», — поддержал коллегу доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.
Однако не все экономисты столь пессимистичны в своих прогнозах. Так, управляющий директор компании Accent Capital Андрей Богданов ранее заявил, что основное влияние на российскую валюту в будущем году будет оказывать геополитическая ситуация в мире. В частности, по его словам, многое зависит от риторики нового президента США Джо Байдена. Эксперт выразил уверенность, что в целом резких антироссийских шагов американцы себе не позволят. По его прогнозу, рубль в течение всего следующего года будет укрепляться. В этой связи стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 70-73 рублей. Эксперт отметил, что иногда российская нацвалюта будет «падать» в связи с заявлениями о санкциях, но периоды удешевления рубля, по его мнению, будут носить краткосрочный характер. С коллегой согласился эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Он отметил, что курс доллара в 2021 году будет «плавать» около отметки в 73 рубля, евро — 87-90 рублей. При этом аналитик выразил уверенность, что к концу года курс российской нацвалюты сделает резкий рывок: доллар подешевеет до 70 рублей, евро до 84 рублей.