Есть три фактора, которые в будущем году могут стать причиной обрушения курса российского рубля, заявил изданию Ura.ru директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев . Средний курс американского доллара в 2021-м году, по его словам, прогнозируется на уровне 80 рублей.

Николаев подчеркнул, что российский рубль традиционно зависит от цен на нефть, антироссийских санкций и состояния отечественной экономики. Все три фактора в будущем году могут стать причиной ослабления российской национальной валюты.

Предполагается, что кризис на рынке энергоресурсов не позволит подняться ценам на нефть выше 50 долларов, санкционное давление на Россию со стороны американских властей с приходом во власть Джо Байдена усилится, а российскую экономику ждет очередной виток рецессии.

«Тенденция (на снижение курса рубля) длится уже 20 лет, и не ожидается никаких изменений», — поддержал коллегу доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.