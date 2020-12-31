Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу

В Европу начали поступать первые партии газа из Азербайджана, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства энергетики республики. В Баку верят, что это очередной этап развития Азербайджана «как газовой страны».

Речь идет о поставках коммерческого газа по Трансадриатическому трубопроводу. С началом сотрудничества с Европой в сфере продажи энергоресурсов было выполнено предназначение «Южного газового коридора», говорится в сообщении. Азербайджанские власти уверены, что поставки газа в Европу открывают для страны новые пути развития в сфере торговли «голубым топливом».

Трансадриатический газопровод был построен за 4,5 года. Он идет через Турцию, Грецию и Албанию, затем проходит по дну Адриатического моря вплоть до Италии.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики заявили, что Европа начал испытывать острую нехватку запасов топлива. Всё дело в том, что властям необходимо готовиться к холодной зиме, а главные поставщики сжиженного природного газа (СПГ) — Австралия, Малайзия, Норвегия и Катар — сократили добычу. Сложная ситуация в государствах Старого света возникла в том числе из-за того, что большинство энергоресурсов уходит с рынка в Азию, где за них платят больше. Как результат, сегодня европейцы вынуждены отбирать топливо из собственных подземных хранилищ. Венгрия, Польша и Словакия в создавшихся условиях отказались от «реверсных» поставок газа в Украину. Собственных ресурсов у Киева точно не хватит, поэтому не исключено, что украинским властям придется идти «на поклон» к Москве, отметили эксперты.