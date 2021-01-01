Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям

Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
72.70
88.55
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0033
14.12
1.2147
21.12
13.12

Эксперты не ждут возвращения рубля к докризисным показателям в 2021 году 

Майк Габриелян 1 час назад
Российская валюта в следующем году может отыграть существенную часть потерь из-за пандемии и других факторов 2020 года. Но возвращения рубля к докризисным показателям не будет. Так полагают опрошенные ТАСС эксперты.
За 2020 год доллар к рублю подорожал на 20%, завершив торги у отметки 74,41 рубля, евро — примерно на 32%, закрепившись у 91,5 рубля.
Эксперты полагают, что несмотря на вернувшийся рыночный интерес к риску с появлением вакцин от коронавируса и ожидания частичного восстановления экономики, укрепления рубля до докризисных показателей (в районе 64 рублей за доллар и 70 рублей за евро) в 2021 году не произойдет.
Экономисты ожидают от рубля стабильности в январе
Как считает аналитик Евгений Дорофеев, во второй половине 2021 года совокупность внешних факторов может играть против рубля и колебания его курса будут происходить вокруг отметки 75 рублей за доллар.
По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в наступающем году рубль может отыграть часть потерь 2020 года и в первом полугодии укрепиться до 68-73 рублей к доллару и 85-90 рублей к евро.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России начал действовать «налог для богатых».
Комментарии 6
Рынки , Видео , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение