Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям

Российская валюта в следующем году может отыграть существенную часть потерь из-за пандемии и других факторов 2020 года. Но возвращения рубля к докризисным показателям не будет. Так полагают опрошенные ТАСС эксперты.

За 2020 год доллар к рублю подорожал на 20%, завершив торги у отметки 74,41 рубля, евро — примерно на 32%, закрепившись у 91,5 рубля.

Эксперты полагают, что несмотря на вернувшийся рыночный интерес к риску с появлением вакцин от коронавируса и ожидания частичного восстановления экономики, укрепления рубля до докризисных показателей (в районе 64 рублей за доллар и 70 рублей за евро) в 2021 году не произойдет.

Как считает аналитик Евгений Дорофеев, во второй половине 2021 года совокупность внешних факторов может играть против рубля и колебания его курса будут происходить вокруг отметки 75 рублей за доллар.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в наступающем году рубль может отыграть часть потерь 2020 года и в первом полугодии укрепиться до 68-73 рублей к доллару и 85-90 рублей к евро.