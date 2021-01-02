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Эксперт предупредил о «жутком» росте цен на продовольствие 

Прайм и ещё 6 2 часа назад
Хлеб в России может резко подорожать из-за повышения пошлин
Фото: РИА Новости
Из-за повышения ввозных пошлин на зерно в России в новом году может подорожать хлеб. Об этом рассказал доцент кафедры "Финансы и кредит" Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич, сообщает URA.RU.
У производителей зерна была фантастическая рентабельность, но государство решило поднять пошлину до 25 евро на тонну зерна.

"И все, в следующем году получим жуткий рост цен на продовольствие. Потому что у крестьян не будет денег", — пояснил эксперт.

Однако кандидат экономических наук, специалист по макроэкономическому анализу и прогнозированию, преподаватель Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко считает иначе. Он подчеркнул, что так правительство наоборот старается сдержать цены на продукты.

"Обычно такие действия проводятся, чтобы избежать возможных дефицитов на внутреннем рынке. Это как раз для того, чтобы не было неподконтрольного роста цен. Если за границей цены на пшеницу выше, чем в нашей стране, то производителю выгоднее вывозить за границу и продавать там. Для того, чтобы рентабельность такой деятельности снизить, и появляются вывозные пошлины", — пояснил он. При этом, по версии экономиста, производители не потеряют в прибыли, если оставят зерно на внутреннем рынке. Однако сверхприбылей у них действительно уже не будет.

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Рынки , Константин Юрченко , РИА Ura.ru
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