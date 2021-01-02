Хлеб в России может резко подорожать из-за повышения пошлин

"Обычно такие действия проводятся, чтобы избежать возможных дефицитов на внутреннем рынке. Это как раз для того, чтобы не было неподконтрольного роста цен. Если за границей цены на пшеницу выше, чем в нашей стране, то производителю выгоднее вывозить за границу и продавать там. Для того, чтобы рентабельность такой деятельности снизить, и появляются вывозные пошлины", — пояснил он. При этом, по версии экономиста, производители не потеряют в прибыли, если оставят зерно на внутреннем рынке. Однако сверхприбылей у них действительно уже не будет.