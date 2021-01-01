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Российский газ по «Турецкому потоку» начали получать еще две страны 

Павел Тиунов 2 часа назад
Ещё две страны начали получать российский газ по «Турецкому потоку», сообщает РБК. Всего в настоящее время газопровод обеспечивает топливом шесть европейских государств.
С 1 января 2021 года начались активные поставки российского газа в Сербию и Боснию и Герцеговину. Топливо проходит по «Турецкому потоку», попадает на территорию Турции, через неё по национальной системе направляется в Сербию, где распределяется между местными жителями и боснийцами, пояснили журналистам в пресс-службе компании. Глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что в настоящее время по «Турецкому потоку» «голубое топливо» поступает в шесть европейских стран: Болгарию, Грецию, Северную Македонию, Румынию, Сербию и Боснию и Герцеговину.
В Сербии уже отметили важность поставок российского газа в Европу, на которых страна будет зарабатывать, беря плату за транзит топлива через свою территорию. Сербский президент Александр Вучич ранее заявлял, что в 2021 году сербы готовы принять 13 млрд кубометров газа, 3 из которых достанется местным потребителям, а остальной объем будет перенаправлен в Венгрию и Боснию и Герцеговину.
Вучич назвал цену газа из «Турецкого потока» для Сербии
«Турецкий поток» — газопровод, состоящий из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Азерайджан начал поставки газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу. Азербайджанские власти уверены, что это новая веха развития государства в сфере торговли «голубым топливом».
Трансадриатический газопровод был построен за 4,5 года. Он идет через Турцию, Грецию и Албанию, затем проходит по дну Адриатического моря вплоть до Италии.
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Рынки , Видео , Алексей Миллер , Александр Вучич , Газпром
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