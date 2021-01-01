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Экономист: приход Байдена к власти ударит по рублю 

Павел Тиунов 3 часа назад
Экономист: приход Байдена к власти может ослабить рубль
Фото: ТАСС
В текущем году российский рубль окажется под давлением сразу нескольких факторов, заявил «Свободной прессе» экономист Александр Янюк. По словам эксперта, нацвалюта может укрепиться в сложных условиях или обрушиться под натиском обострившейся ситуации.
Янюк подчеркнул, что в прошлом году рубль продемонстрировал «сильную слабость». По сравнению с другими валютами он оказался в проигрыше, поскольку большинство из них или вернулись к докризисным значениям, или выросли в цене. Рублю в условиях пандемии не помогла даже изобретенная российскими учеными вакцина от коронавируса. При этом главным фактором, спровоцировавшим падение нацвалюты, Янюк назвал не угрозу распространения инфекции, а риски введения антироссийских санкций со стороны США. С приходом во власть демократа Джо Байдена ситуация для рубля в 2021 году усугубится, заявил экономист. Кроме того, по его словам, нацвалюта обязательно отреагирует на изменение цен на нефть и выборы в Государственную думу РФ.

«Возможен как вариант выхода российского рубля к отметке 100 за доллар, так и возвращение к доковидным значениям на уровне 60», — отметил Янюк.

Ранее, как сообщал «Рамблер», управляющий директор компании Accent Capital Андрей Богданов выразил уверенность, что в целом резких антироссийских шагов американцы в 2021 году себе не позволят. По его прогнозу, рубль в течение всего следующего года будет укрепляться. В этой связи стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 70-73 рублей. Эксперт добавил, что иногда российская нацвалюта будет «падать» в связи с заявлениями о санкциях, но периоды удешевления рубля, по его мнению, будут носить краткосрочный характер. С коллегой согласился эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Он отметил, что курс доллара в 2021 году будет «плавать» около отметки в 73 рубля, евро — 87-90 рублей. При этом аналитик выразил уверенность, что к концу года курс российской нацвалюты сделает резкий рывок: доллар подешевеет до 70 рублей, евро до 84 рублей.
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Комментарии 1
Рынки , Дмитрий Бабин , Джозеф Байден , Андрей Богданов , Госдума
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