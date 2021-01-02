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Эксперты сказали, что может уронить рубль 

Прайм 1 час назад
Эксперты сказали, что может уронить рубль
Фото: РИА Новости
Российская валюта может упасть до отметки в 80 рублей за доллар в конце января. Это произойдет, если новая администрация США решит усилить санкционную политику в отношении России. Об этом заявил экономист Никита Масленников, сообщает URA.RU.

"Если усиления санкционной риторики не будет, то доллар так и останется в диапазоне 73-75 рублей, хотя справедливая цена для него — 70 рублей", — заявил эксперт. По его мнению, у рубля есть потенциал для укрепления позиций.

Экономист Виталий Калугин также считает, что фактор санкций может ослабить рубль. Однако он делает ставку не на конец, а на середину января.

"Вопрос в том, получит ли Байден большинство в сенате, чтобы проводить свои законопроекты. Это станет известно уже 15 января. Если большинство будет его, это даст ему возможность проводить законы против РФ. Это негативно скажется на рубле", — сказал эксперт.

При этом эксперты подчеркнули, что в первой половине января рубль не ждут потрясения из-за новогодних каникул.
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Комментарии 1
Рынки , Никита Масленников , Администрация США , РИА Ura.ru
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