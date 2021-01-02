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Рублю предсказали укрепление в 2021 году 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Российская национальная валюта на фоне вакцинации от коронавируса, восстановления мировой экономики и роста цен на нефть укрепится, и 2021 год будет более спокойным для курса рубля, чем 2020-й. Такой прогноз сделал на страницах «Российской газеты» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«По нашим оценкам, в новом году среднегодовой курс рубля составит 72 к доллару и 89 к евро. На конец 2021-го ожидаем увидеть рубль в диапазоне 72-77 к доллару и 88-93 к евро. В первом полугодии ожидаем укрепления рубля до 68-73 к доллару и 85-90 к евро», — пояснил эксперт.

По его словам, рубль поддержат массовая вакцинация от коронавируса в мире и, как следствие, отмена ограничений на деловую активность, восстановление мировой экономике, рост спроса на активы развивающихся рынков и цен на нефть.

«Ожидаем, что в 2021 году цены Brent закрепятся выше 50 долларов за баррель. Страны ОПЕК+ смогут смягчить ограничения на добычу нефти в 2021 году. Это позволит России постепенно нарастить добычу нефти и повысить приток валютной выручки в страну», — пояснил он.

Также экономист отметил, что положительно на курс рубля влияют карантинные ограничения в России и мире, которые ограничивают выездной туризм и спрос на валюту.
При этом, по его словам, когда ситуация с COVID-19 будет взята под контроль, можно ожидать ослабления рубля до 72-77 к доллару и 88-93 к евро, так как будет восстанавливаться спрос на импортные товары, возобновится внешний туризм, повысится спрос на валюту.
Негативными факторами для российской валюты и главными источниками риска могут стать в 2021 году: политика новой администрации США в отношении России, в том числе усиление санкционного давления, мутация коронавируса и новая волна глобальной рецессии, ускорение инфляции и раннее сворачивание стимулирующих программ центробанков развитых стран, пояснил Михаил Васильев.

«В базовом сценарии мы не ожидаем введения жестких санкций в отношении России (запрет на рублевый госдолг, ограничения на торговлю нефтью или долларовые операции банков). Возможны точечные персональные санкции, ограничения на некоторые несистемные компании или газопровод «Северный поток-2»», — отметил главный аналитик Совкомбанка.

Ранее Сенат США преодолел вето действующего президент страны Дональда Трампа, наложенное на проект оборонного бюджета на 2021 год. Таким образом, в силу вступили обозначенные в документе санкции против строительства российского газопровода «Северный поток-2».
Комментарии 6
Рынки , Видео , Михаил Васильев , Дональд Трамп , Совкомбанк , Сенат США , Администрация США , "Российская газета"
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