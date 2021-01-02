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В России до минимума снижена добыча нефти 

Алиса Селезнёва 29 минут назад
В России до минимума снижена добыча нефти
Фото: depositphotos.com
Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась практически до уровня 2010 года. Об этом со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», в марте после провала переговоров с Россией Саудовская Аравия нарастила производство, и на фоне снижения спроса из-за пандемии COVID-19 нефть резко подешевела. В апреле страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились сократить добычу ради восстановления баланса на нефтяном рынке.
Год назад Россия побила рекорд по добыче, произведя за год 568 млн тонн нефти и конденсата. В 2020 году добыча нефти опустилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн, почти до уровня 10-летней давности, когда было добыто 512,3 млн тонн.
На 12,7% 2020 году снизился и экспорт нефти из России. Он составил 232,5 млн тонн. А на внутренний рынок по итогам года поставки снизились на 5,2%, до 274,9 млн тонн, отмечается в отчете ЦДУ ТЭК.
При этом, согласно документу, в декабре 2020 года поставки российской нефти за рубеж уменьшились на 15,3%, до 18,58 млн тонн. В дальнее зарубежье в декабре Россия экспортировала на 15,9% меньше нефти. Объем поставок в ближнее зарубежье снизился на 8,6% — до 1,55 млн тонн.
Данные по международным стандартам финансовой отчетности свидетельствуют, что добычу нефти снизили такие российские компании как: «Роснефть» (на 9,8% за год, до 196,4 млн тонн), «Лукойл» (на 10,6%, до 73,7 млн тонн), «Сургутнефтегаз» (на 9,9%, до 54,75 млн тонн), «Газпром нефть» (на 6,2%, до 56,7 млн тонн), «Татнефть» (на 12,7%, до 26 млн тонн), «Новатэк» (на 0,5%, до 11,8 млн тонн).
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Комментарии 11
Рынки , Сургутнефтегаз , Татнефть , Газпромнефть , Лукойл , Новатэк , Роснефть , ИТАР-ТАСС
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