В России до минимума снижена добыча нефти 

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась практически до уровня 2010 года. Об этом со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса пишет ТАСС.

Как сообщал «Рамблер», в марте после провала переговоров с Россией Саудовская Аравия нарастила производство, и на фоне снижения спроса из-за пандемии COVID-19 нефть резко подешевела. В апреле страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились сократить добычу ради восстановления баланса на нефтяном рынке.

Год назад Россия побила рекорд по добыче, произведя за год 568 млн тонн нефти и конденсата. В 2020 году добыча нефти опустилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн, почти до уровня 10-летней давности, когда было добыто 512,3 млн тонн.

На 12,7% 2020 году снизился и экспорт нефти из России. Он составил 232,5 млн тонн. А на внутренний рынок по итогам года поставки снизились на 5,2%, до 274,9 млн тонн, отмечается в отчете ЦДУ ТЭК.

При этом, согласно документу, в декабре 2020 года поставки российской нефти за рубеж уменьшились на 15,3%, до 18,58 млн тонн. В дальнее зарубежье в декабре Россия экспортировала на 15,9% меньше нефти. Объем поставок в ближнее зарубежье снизился на 8,6% — до 1,55 млн тонн.